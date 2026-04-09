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Emergency salva 71 migranti in acque internazionali libiche

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La nave Life Support di Emergency ha salvato 71 migranti nelle acque internazionali della zona Sar libica. Il gommone, sovraffollato e privo di dispositivi di sicurezza, non era in grado di affrontare la traversata del Mediterraneo. Tra i soccorsi anche donne e minori.

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