Emergency salva 71 migranti in acque internazionali libiche

La nave Life Support di Emergency ha salvato 71 migranti nelle acque internazionali della zona Sar libica. Il gommone, sovraffollato e privo di dispositivi di sicurezza, non era in grado di affrontare la traversata del Mediterraneo. Tra i soccorsi anche donne e minori.
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