Washington, manifestazioni per la pace fuori la Casa Bianca

L’8 aprile decine di manifestanti si sono radunati davanti alla Casa Bianca per chiedere un «vero cessate il fuoco» tra Stati Uniti, Israele e Iran. Sventolando bandiere iraniane, palestinesi e libanesi, i manifestanti hanno fatto eco alle richieste provenienti da tutto il mondo di porre fine alla campagna militare iniziata quasi sei settimane fa.