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Washington, manifestazioni per la pace fuori la Casa Bianca

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L’8 aprile decine di manifestanti si sono radunati davanti alla Casa Bianca per chiedere un «vero cessate il fuoco» tra Stati Uniti, Israele e Iran. Sventolando bandiere iraniane, palestinesi e libanesi, i manifestanti hanno fatto eco alle richieste provenienti da tutto il mondo di porre fine alla campagna militare iniziata quasi sei settimane fa.

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