Beirut, nuovi raid israeliani devastano quartiere Dahiyeh

Nuovi raid israeliani hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut, distruggendo edifici e auto nel quartiere di Dahiyeh. Senza lanciare i consueti avvisi di evacuazione per i civili, Israele ha bombardato obiettivi anche nel sud del Libano, mettendo a rischio il cessate il fuoco in Medio Oriente annunciato da Trump, senza i consueti avvisi di evacuazione per i civili