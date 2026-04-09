Teheran, in piazza per i 40 giorni dalla morte di Khamenei

A Teheran migliaia di persone hanno commemorato i 40 giorni dalla morte della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in attacchi durante il conflitto. Le manifestazioni si sono svolte mentre è in corso una tregua tra Iran e Stati Uniti, già messa sotto pressione da nuovi attacchi nella regione.
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