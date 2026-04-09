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Inseguimento mortale in California, auto contro una casa

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Un uomo è morto a Jurupa Valley dopo che la sua auto si è schiantata contro una parete in cemento di una casa. Il fatto è avvenuto al termine di un inseguimento di circa un'ora nel sud della California. Secondo quanto riferito dai media locali, la polizia ha impiegato un sistema meccanico per fermare la corsa, provocando l'impatto fatale.

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