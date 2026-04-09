Dopo 40 giorni di chiusura per restrizioni legate alla guerra, a Gerusalemme ha riaperto la Moschea di Al-Aqsa. Centinaia di fedeli musulmani si sono radunati all'alba per la preghiera del mattino. Anche un gruppo di fedeli ebrei ha avuto accesso al sito religioso scatenando le proteste dei presenti per la loro visita. La riapertura della Moschea di Al-Aqsa è avvenuta il giorno dopo la dichiarazione di cessate il fuoco con l'Iran annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Prossimi video
Beirut, nuovi raid israeliani devastano quartiere Dahiyeh
Mondo
Inseguimento mortale in California, auto contro una casa
Mondo
Belgio, nato raro esemplare di scimmia dal naso dorato
Mondo
Gerusalemme, Moschea di Al-Aqsa riapre dopo 40 giorni
Mondo
Washington, manifestazioni per la pace fuori la Casa Bianca
Mondo
California, magazzino distrutto dalle fiamme
Mondo
Tregua Iran-Usa, stretto di Hormuz chiuso dopo i raid in Libano
Mondo