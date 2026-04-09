Gerusalemme, Moschea di Al-Aqsa riapre dopo 40 giorni

Dopo 40 giorni di chiusura per restrizioni legate alla guerra, a Gerusalemme ha riaperto la Moschea di Al-Aqsa. Centinaia di fedeli musulmani si sono radunati all'alba per la preghiera del mattino. Anche un gruppo di fedeli ebrei ha avuto accesso al sito religioso scatenando le proteste dei presenti per la loro visita. La riapertura della Moschea di Al-Aqsa è avvenuta il giorno dopo la dichiarazione di cessate il fuoco con l'Iran annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.