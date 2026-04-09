India, milioni di persone alle urne per le elezioni statali

In India milioni di elettori si sono recati alle urne per le elezioni locali in Assam, Kerala e Puducherry. Le consultazioni, che nel mese di aprile coinvolgeranno anche Bengala Occidentale e Tamil Nadu, rappresentano un test fondamentale per il governo del Primo Ministro Narendra Modi. I risultati finali sono attesi per il 4 maggio.
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