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India, milioni di persone alle urne per le elezioni statali

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In India milioni di elettori si sono recati alle urne per le elezioni locali in Assam, Kerala e Puducherry. Le consultazioni, che nel mese di aprile coinvolgeranno anche Bengala Occidentale e Tamil Nadu, rappresentano un test fondamentale per il governo del Primo Ministro Narendra Modi. I risultati finali sono attesi per il 4 maggio.

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