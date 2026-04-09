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California, magazzino distrutto dalle fiamme

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Un magazzino di Ontario, California, è andato completamente distrutto in un incendio sviluppatosi nelle prime ore di martedì 7 aprile. I pompieri hanno operato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti. La polizia di Ontario ha arrestato Chamel Abdulkarim, 29 anni, dipendente della struttura, con l'accusa di aver appiccato il fuoco.

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