California, magazzino distrutto dalle fiamme

Un magazzino di Ontario, California, è andato completamente distrutto in un incendio sviluppatosi nelle prime ore di martedì 7 aprile. I pompieri hanno operato per diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti. La polizia di Ontario ha arrestato Chamel Abdulkarim, 29 anni, dipendente della struttura, con l'accusa di aver appiccato il fuoco.