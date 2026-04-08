Cina, lanciati 18 satelliti per rete internet globale

La Cina ha lanciato 18 nuovi satelliti per la costellazione Qianfan, parte di un progetto per costruire una rete internet globale ad alta velocità. Il sistema dovrebbe arrivare a oltre 15mila satelliti entro il 2030.
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