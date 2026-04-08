Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, lanciati 18 satelliti per rete internet globale

Mondo

La Cina ha lanciato 18 nuovi satelliti per la costellazione Qianfan, parte di un progetto per costruire una rete internet globale ad alta velocità. Il sistema dovrebbe arrivare a oltre 15mila satelliti entro il 2030.

Prossimi video

Start, Trump: stop a bombardamenti su Iran per due settimane

Mondo

Colucci (NM) e Piccolotti (AVS) ospiti di Start

Mondo

Guerra Iran, Papa Leone XIV: "Tregua segno di viva speranza"

Mondo

Guerra Iran, Trump: "Ok a cessate il fuoco se riapre Hormuz"

Mondo

Trump estende di due settimane l'ultimatum all'Iran

Mondo

Sky Tg24 Mondo, l'Iran e la deadline di Trump

Mondo