Perù, sequestrate oltre duemila pinne di squalo

La polizia peruviana ha fatto irruzione in un deposito clandestino di specie marine a Trujillo, città costiera del nord del Paese, sequestrando oltre 2.000 pinne di squalo, due sacchi di cetrioli di mare, macchinari specializzati per la lavorazione e un camion utilizzato per il trasporto di contrabbando. Sul mercato nero internazionale, le pinne di squalo possono valere fino a 500 dollari al chilo, mentre i cetrioli di mare essiccati fino a 1.000 dollari al chilo.
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