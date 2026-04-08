Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Perù, sequestrate oltre duemila pinne di squalo

Mondo

La polizia peruviana ha fatto irruzione in un deposito clandestino di specie marine a Trujillo, città costiera del nord del Paese, sequestrando oltre 2.000 pinne di squalo, due sacchi di cetrioli di mare, macchinari specializzati per la lavorazione e un camion utilizzato per il trasporto di contrabbando. Sul mercato nero internazionale, le pinne di squalo possono valere fino a 500 dollari al chilo, mentre i cetrioli di mare essiccati fino a 1.000 dollari al chilo.

Prossimi video

Zoo di Whipsnade, nel branco di cammelli arriva Sophia

Mondo

Macron accoglie all’Eliseo francesi liberati in Iran

Mondo

Hegseth: Iran non potrà più avere armi nucleari

Mondo

Heghset: abbiamo distrutto base industriale bellica Iran

Mondo

Guerra Iran, Papa Leone: "Annuncio tregua è viva speranza"

Mondo

Libano, bombe al confine israeliano: nessuna tregua

Mondo