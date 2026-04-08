Papa Leone XIV: "Tregua segno di speranza, no a minacce Usa"

Papa Leone ha espresso apprezzamento per la tregua di due settimane nel conflitto in Iran, invitando a rilanciare il dialogo per arrivare alla pace. Il pontefice ha anche criticato le minacce del presidente Usa Donald Trump, definendole inaccettabili.
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