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Papa Leone XIV: "Tregua segno di speranza, no a minacce Usa"

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Papa Leone ha espresso apprezzamento per la tregua di due settimane nel conflitto in Iran, invitando a rilanciare il dialogo per arrivare alla pace. Il pontefice ha anche criticato le minacce del presidente Usa Donald Trump, definendole inaccettabili.

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