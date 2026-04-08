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Libano, bombe al confine israeliano: nessuna tregua

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Proseguono i bombardamenti israeliani nel Libano meridionale nonostante la tregua di due settimane concordata tra Usa e Iran con mediazione pakistana. L'ufficio di Netanyahu ha precisato che il cessate il fuoco non si applica al Libano. Colpito anche un edificio vicino a un ospedale: quattro le vittime.

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