Guerra Iran, Trump: "Ok a cessate il fuoco se riapre Hormuz"

Il presidente Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum per l'Iran. Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz", scrive Trump sul social Truth. I colloqui di pace tra Usa, Israele e Iran si dovrebbero tenere in Pakistan. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il cessate il fuoco concordato con l'Iran non includerà il Libano.
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