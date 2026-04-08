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Macron accoglie all’Eliseo francesi liberati in Iran

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Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto all’Eliseo due cittadini francesi liberati dall’Iran dopo oltre tre anni di detenzione. La loro scarcerazione sarebbe legata a un accordo tra i due Paesi, i cui dettagli non sono stati resi noti.

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