Macron accoglie all’Eliseo francesi liberati in Iran

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto all’Eliseo due cittadini francesi liberati dall’Iran dopo oltre tre anni di detenzione. La loro scarcerazione sarebbe legata a un accordo tra i due Paesi, i cui dettagli non sono stati resi noti.
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