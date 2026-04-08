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Rio de Janeiro, incendio danneggia velodromo olimpico

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Un incendio ha colpito il velodromo del Parco Olimpico di Rio de Janeiro, danneggiando la copertura ma senza causare feriti. Le fiamme sono state rapidamente contenute dai vigili del fuoco, mentre sono in corso verifiche sull’entità dei danni.

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