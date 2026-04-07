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Raid in Iran, distrutta una sinagoga nel centro di Teheran

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Una sinagoga nel centro di Teheran è stata completamente distrutta in un raid israelo-americano. L’attacco è avvenuto lunedì notte e ha pesantemente danneggiato anche i condomini vicini, in una zona residenziale della città. L'ex parlamentare ebreo-iraniano Siamak Moreh-Sedgh ha condannato l'azione, definendola “un assalto al popolo iraniano”. Il raid è avvenuto poche ore prima della scadenza dell'ultimatum del presidente Donald Trump.

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