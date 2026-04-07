Iran, catene umane per proteggere dai raid i siti sensibili

In Iran decine di persone hanno formato catene umane per proteggere ponti e centrali elettriche dalla minaccia di un attacco totale statunitense. Nei video rilanciati dai media di Stato iraniani si vedono le manifestazioni dei cittadini, mentre sventolano le bandiere iraniane ed espongono cartelli contro gli Stati Uniti. L’appello a formare catene umane per proteggere i possibili target era stato rivolto ai giovani da Alireza Rahimi, segretario del Consiglio Supremo iraniano della Gioventù e dell'Adolescenza.
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