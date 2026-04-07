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Trump minaccia attacco all'Iran entro martedì sera

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Donald Trump ha minacciato un attacco militare contro l’Iran se non verrà riaperto lo stretto di Hormuz entro martedì sera. Il presidente USA ha parlato di possibili raid contro infrastrutture strategiche, mentre Teheran ha respinto le dichiarazioni definendole prive di fondamento.

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