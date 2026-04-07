Sky Cube 07/04 - Iran, sono a rischio i voli in estate?

Il prezzo del petrolio continua a oscillare e l’impatto si riflette anche sui carburanti, con rincari per cittadini e imprese. In Italia emergono le prime conseguenze concrete con i razionamenti di combustibile in alcuni aeroporti. Nello Sky Cube di oggi con Stefania Pinna e Lorenzo Borga analizziamo gli effetti economici immediati della crisi e gli scenari possibili per le prossime settimane.