Sky Cube 07/04 - Iran, sono a rischio i voli in estate?

Il prezzo del petrolio continua a oscillare e l’impatto si riflette anche sui carburanti, con rincari per cittadini e imprese. In Italia emergono le prime conseguenze concrete con i razionamenti di combustibile in alcuni aeroporti. Nello Sky Cube di oggi con Stefania Pinna e Lorenzo Borga analizziamo gli effetti economici immediati della crisi e gli scenari possibili per le prossime settimane.
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