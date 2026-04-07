Francia, scontro tra treno e camion militare: un morto

Un TGV francese si è schiantato contro un camion militare a un passaggio a livello vicino a Bully‑les‑Mines, nel Pas‑de‑Calais. Il macchinista è morto, 13 passeggeri sono feriti, di cui due gravi. La carrozza di testa è deragliata, causando la sospensione del traffico ferroviario e disagi previsti per tutta la giornata. Le autorità indagano su possibili errori nella gestione del passaggio a livello e nella sicurezza del trasporto militare.