Elezioni Ungheria, J.D. Vance a Orbán: "Trump le vuole bene"

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è stato ricevuto a Budapest dal premier Viktor Orbán. Vance è in missione per portare il sostegno Usa al leader ungherese, a pochi giorni dal voto del 12 aprile. La visita giunge in un momento critico per Orbán, dato in svantaggio dai sondaggi rispetto allo sfidante Péter Magyar. A margine del bilaterale, davanti alle telecamere, Vance ha detto a Orbán: “Il presidente Donald Trump le vuole bene”.