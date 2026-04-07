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Attacco israeliano a Beirut, ruspe al lavoro tra le macerie

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Almeno quattro persone sono rimaste uccise e 39 ferite nel raid aereo israeliano che lunedì ha colpito la zona sud di Beirut, a circa 100 metri da Rafic Hariri, il principale ospedale pubblico del Paese, nel quartiere di Jnah. Nella zona le ruspe sono al lavoro per liberare le strade dalle macerie dei palazzi colpiti. Le vittime sono tre cittadini sudanesi e una ragazza di 15 anni, ha precisato all'agenzia Afp il dottor Zakaria Tawbé, vicedirettore dell'ospedale, dove sono stati trasferiti molti dei feriti.

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