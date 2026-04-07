Allarme ONU per minacce Usa su infrastrutture iraniane

Le Nazioni Unite hanno espresso allarme per le dichiarazioni degli Stati Uniti che minacciano attacchi contro infrastrutture civili in Iran. L’Onu ha ribadito che tali obiettivi sono protetti dal diritto internazionale e ha invitato le parti a fermare il conflitto e puntare su una soluzione diplomatica.
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