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Allarme ONU per minacce Usa su infrastrutture iraniane

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Le Nazioni Unite hanno espresso allarme per le dichiarazioni degli Stati Uniti che minacciano attacchi contro infrastrutture civili in Iran. L’Onu ha ribadito che tali obiettivi sono protetti dal diritto internazionale e ha invitato le parti a fermare il conflitto e puntare su una soluzione diplomatica.

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