Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

A Gaza City, i cristiani palestinesi hanno celebrato la Messa di Pasqua nella chiesa della Sacra Famiglia, la prima funzione di questo tipo da quando lo scorso ottobre è stato concordato un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La celebrazione, simbolo di speranza in un territorio duramente segnato da anni di conflitto, è stata accompagnata dalle preghiere per la pace nella regione.