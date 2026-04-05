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Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

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A Gaza City, i cristiani palestinesi hanno celebrato la Messa di Pasqua nella chiesa della Sacra Famiglia, la prima funzione di questo tipo da quando lo scorso ottobre è stato concordato un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La celebrazione, simbolo di speranza in un territorio duramente segnato da anni di conflitto, è stata accompagnata dalle preghiere per la pace nella regione.

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