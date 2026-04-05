Artemis II più vicino alla Luna che alla Terra

L’equipaggio di Artemis II della NASA ha raggiunto un traguardo storico: sabato 4 aprile 2026 si è trovato più vicino alla Luna che alla Terra, proseguendo verso il primo sorvolo lunare con equipaggio in oltre 50 anni. Durante un collegamento con la Canadian Space Agency, gli astronauti hanno mostrato la vita a bordo, parlando del cibo spaziale, come il cocktail di gamberi. La missione rappresenta un passo fondamentale verso una futura presenza umana permanente sulla Luna. Nel sorvolo lunare del 6 aprile potrebbero anche osservare un’eclissi solare unica dallo spazio.
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