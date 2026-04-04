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Zelensky a Istanbul per incontrare Erdogan

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Volodymyr Zelensky è arrivato a Istanbul per incontrare il presidente turco Erdogan e discutere di sicurezza e cooperazione regionale. La visita si inserisce nei nuovi accordi siglati da Kiev con Paesi come Arabia Saudita, Emirati e Qatar.

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