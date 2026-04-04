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Missili iraniani contro Israele, colpita anche una scuola

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Missili iraniani hanno colpito diverse aree residenziali a Petah Tikva e Ramat Gan, nel centro di Israele. Tra gli edifici gravemente danneggiati c’è l’abitazione di un anziano, che è rimasto miracolosamente illeso. Danni sono stati registrati anche a Tel Aviv, dove è stato colpito un edificio scolastico. Le scuole in tutto Israele sono chiuse dal 28 febbraio, quando è iniziato il conflitto con l’Iran.

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