Missili iraniani contro Israele, colpita anche una scuola

Missili iraniani hanno colpito diverse aree residenziali a Petah Tikva e Ramat Gan, nel centro di Israele. Tra gli edifici gravemente danneggiati c’è l’abitazione di un anziano, che è rimasto miracolosamente illeso. Danni sono stati registrati anche a Tel Aviv, dove è stato colpito un edificio scolastico. Le scuole in tutto Israele sono chiuse dal 28 febbraio, quando è iniziato il conflitto con l’Iran.