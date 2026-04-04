Missili iraniani contro Israele, colpita anche una scuola

Missili iraniani hanno colpito diverse aree residenziali a Petah Tikva e Ramat Gan, nel centro di Israele. Tra gli edifici gravemente danneggiati c’è l’abitazione di un anziano, che è rimasto miracolosamente illeso. Danni sono stati registrati anche a Tel Aviv, dove è stato colpito un edificio scolastico. Le scuole in tutto Israele sono chiuse dal 28 febbraio, quando è iniziato il conflitto con l’Iran.
Prossimi video
Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio
Mondo
Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano
Mondo
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile
Mondo
Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua
Mondo
Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace
Mondo
Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale
Mondo
Guerra Iran, libanesi si radunano in chiesa per la Pasqua
Mondo