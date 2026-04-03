Iran, drone colpisce magazzino di aiuti della Croce Rossa

Un magazzino contenente container di aiuti e veicoli di emergenza gestito dalla Croce Rossa è stato colpito da un attacco con drone nella provincia meridionale di Bushehr, in Iran. La struttura, fondamentale per le operazioni umanitarie in un Paese segnato da settimane di conflitto, ha subito gravi danni. Secondo quanto riferito dall’organizzazione umanitaria e confermato da agenzie internazionali, sono stati distrutti due container di aiuti, due autobus e vari mezzi di soccorso.
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