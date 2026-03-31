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Tokyo, crociere tra i ciliegi in fiore

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A Tokyo turisti e residenti hanno preso parte a crociere sul fiume Meguro per ammirare i ciliegi in fiore durante la stagione dell’hanami. L’esperienza offre una vista unica sui sakura, confermando il forte richiamo della tradizione anche in forme più moderne.

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