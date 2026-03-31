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Guerra Iran, esplosioni a Gerusalemme

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Nelle prime ore di martedì sirene antiaeree e intercettazioni hanno segnato un nuovo attacco missilistico su Gerusalemme, nel contesto della guerra tra Iran e Israele. Il conflitto si sta ampliando in Medio Oriente, alimentando i timori di una possibile escalation.

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