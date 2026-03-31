Usa diffondono video di raid contro forze iraniane

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video che mostrerebbe attacchi contro mezzi navali e aerei iraniani. Washington ha dichiarato che le operazioni mirano a ridurre la capacità dell’Iran di operare fuori dai propri confini.
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