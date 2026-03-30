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Aiuti umanitari da Iraq a Iran, primo convoglio a Teheran

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Arrivato a Teheran il primo convoglio di aiuti umanitari inviato dall’Iraq, con forniture mediche, alimentari e sanitarie. L’iniziativa si inserisce nel contesto del conflitto in Medio Oriente, che ha già coinvolto più Paesi e messo sotto pressione la situazione umanitaria nella regione.

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