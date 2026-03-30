Trump, sotto la sala da ballo un grande complesso militare

Donald Trump ha annunciato la costruzione di un grande complesso militare sottola nuova sala da ballo della Casa Bianca. Il progetto, affidato alle forze armate e finanziato con fondi privati, sarebbe già in anticipo sulla tabella dimarcia.
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