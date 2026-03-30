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Trump, sotto la sala da ballo un grande complesso militare

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Donald Trump ha annunciato la costruzione di un grande complesso militare sottola nuova sala da ballo della Casa Bianca. Il progetto, affidato alle forze armate e finanziato con fondi privati, sarebbe già in anticipo sulla tabella dimarcia.

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