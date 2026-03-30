Artemis II, NASA pronta al lancio verso la Luna

La NASA si prepara al lancio di Artemis II, la prima missione con equipaggioverso la Luna dopo oltre 50 anni. Il decollo è previsto non prima del 1°aprile: quattro astronauti voleranno attorno al satellite in una missione dicirca 10 giorni. Non è previsto un allunaggio: si tratta di un volo di test fondamentale per verificare i sistemi della capsula Orion nello spazio profondo.
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