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Artemis II, NASA pronta al lancio verso la Luna

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La NASA si prepara al lancio di Artemis II, la prima missione con equipaggioverso la Luna dopo oltre 50 anni. Il decollo è previsto non prima del 1°aprile: quattro astronauti voleranno attorno al satellite in una missione dicirca 10 giorni. Non è previsto un allunaggio: si tratta di un volo di test fondamentale per verificare i sistemi della capsula Orion nello spazio profondo.

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