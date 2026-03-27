L’Iran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dichiara chiuso lo Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più sensibili per l’energia mondiale, e avverte sui rischi per il traffico marittimo, mentre l’escalation in Medio Oriente colpisce il mercato petrolifero. Attacchi a petroliere e tensioni crescenti spingono i prezzi del greggio.
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