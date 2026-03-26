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Statua di Colombo installata alla Casa Bianca

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La Casa Bianca ha installato una statua di Cristoforo Colombo nei suoi giardini, in una scelta legata alla linea dell’amministrazione Trump sulla rilettura della storia americana. La decisione riaccende il dibattito sul ruolo del navigatore, già al centro di proteste nel 2020 durante il movimento Black Lives Matter.

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