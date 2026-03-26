Cremlino: “Falso che Putin non voglia la pace”

l Cremlino ha respinto le accuse secondo cui Vladimir Putin non sarebbe più interessato alla pace in Ucraina. Il portavoce Dmitry Peskov ha affermato che la Russia resta aperta ai negoziati, pur riconoscendo che restano irrisolte questioni cruciali come quelle territoriali. Il portavoce del Cremlino di Dmitry Peskov ha commentato: "Durante i precedenti cicli di colloqui trilaterali per la risoluzione della crisi ucraina, si è fatto un certo passo avanti, ma non si è ancora raggiunto un accordo sulle questioni principali, cruciali per la parte russa."
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