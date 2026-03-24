Congo, secondo parto gemellare raro di gorilla in tre mesi

Il Virunga National Park, nella Repubblica Democratica del Congo, ha annunciato la nascita di una seconda coppia di gemelli di gorilla di montagna nel giro di tre mesi. Si tratta di un evento molto raro. I parti gemellari rappresentano meno dell'1% delle nascite nella specie.
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