LaGuardia, restano i rottami dopo lo schianto in pista

A un giorno dal grave incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, i rottami del jet Air Canada e del mezzo dei vigili del fuoco sono ancora visibili sulla pista. Lo scontro, avvenuto domenica, ha causato due morti e diversi feriti, riaprendo il dibattito sulla sicurezza del traffico aereo negli Stati Uniti.
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