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Guerra Iran,il lancio di un missile iraniano contro Israele

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Martedì 24 marzo, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell’Iran ha diffuso un video del lancio di un missile durante gli attacchi sferrati contro Israele.

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