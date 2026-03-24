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Germania, balenottera arenata nel Mar Baltico

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Una balenottera è rimasta arenata nelle acque basse del Mar Baltico, al largo di Timmendorfer Strand, nel nord della Germania. Secondo l'organizzazione per la conservazione marina Sea Shepherd, i tentativi di soccorso effettuati finora non hanno dato risultati e non è ancora chiaro se sarà possibile salvare l'animale.

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