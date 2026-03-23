Sky Cube 23/03-Guerra Iran, c'è una svolta dietro l'angolo?

La guerra in Iran procede tra annunci, promesse e smentite. In uno scenario geopolitico complesso, si cerca la strada di un possibile dialogo tra i principali attori coinvolti. Una vera svolta è dietro l'angolo? Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Liliana Faccioli Pintozzi, Caporedattrice Esteri.
Prossimi video
Il "segreto peggio custodito al mondo": il nucleare israeliano
Mondo
Wisconsin, il climate change colpisce la pesca sul ghiaccio
Mondo
Londra, incendiate ambulanze associazione ebraica Hatzola
Mondo
Alluvione a Oahu, evacuate oltre cinquemila persone
Mondo
Cuba, ripristinata l’energia dopo il crollo della rete
Mondo
Comunali in Francia, Parigi, Lione e Marsiglia a sinistra, Nizza all'estrema destra
Mondo
Aereo contro camion, scalo LaGuardia chiuso, 2 morti
Mondo