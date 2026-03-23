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Sky Cube 23/03-Guerra Iran, c'è una svolta dietro l'angolo?

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La guerra in Iran procede tra annunci, promesse e smentite. In uno scenario geopolitico complesso, si cerca la strada di un possibile dialogo tra i principali attori coinvolti. Una vera svolta è dietro l'angolo? Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Liliana Faccioli Pintozzi, Caporedattrice Esteri.

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