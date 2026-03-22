USA, attivista palestinese libera: “È solo primo passo”

Leqaa Kordia, attivista palestinese di 33 anni, è stata rilasciata su cauzione dopo più di un anno in un centro di detenzione in Texas. Arrestata durante proteste pro Palestina e accusata di aver superato il visto, ha definito la sua liberazione “solo il primo passo”, sottolineando che la battaglia legale per restare negli Stati Uniti è ancora in corso.