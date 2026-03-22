Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

USA, attivista palestinese libera: “È solo primo passo”

Mondo

Leqaa Kordia, attivista palestinese di 33 anni, è stata rilasciata su cauzione dopo più di un anno in un centro di detenzione in Texas. Arrestata durante proteste pro Palestina e accusata di aver superato il visto, ha definito la sua liberazione “solo il primo passo”, sottolineando che la battaglia legale per restare negli Stati Uniti è ancora in corso.

Prossimi video

Ucraina, Zelensky: mantenere alte sanzioni contro la Russia

Mondo

Spazio, Soyuz decolla dal cosmodromo di Baikonur

Mondo

Iran accusa Usa e Israele: "Colpiti 80mila siti civili"

Mondo

Libano, distrutto il ponte Qasmiyeh sul Litani

Mondo

Libano, più di un milione gli sfollati per i bombardamenti israeliani

Mondo

Trump: "Hormuz aperto o colpiremo centrali elettriche Iran"

Mondo