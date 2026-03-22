Spazio, Soyuz decolla dal cosmodromo di Baikonur

La Russia ha lanciato un razzo Soyuz-2.1A dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, riportando operativa la rampa danneggiata a novembre durante il lancio della Soyuz MS-28. Messo in orbita alle 12:00 GMT del 22 marzo, il vettore trasporta la navicella di rifornimento Progress MS-33, il cui aggancio con la Stazione Spaziale Internazionale è in programma per il 24 marzo.
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