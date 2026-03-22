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Messico, folla accoglie la primavera alla Piramide del Sole

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In Messico migliaia di persone sabato si sono riunite alla "Piramide del Sole" di Teotihuacan per festeggiare l'equinozio di primavera. Le celebrazioni sono iniziate all'alba con il volo di alcune mongolfiere sull'area delle antiche piramidi e poi sono proseguite tra rituali e canti collettivi. Punto intermedio tra inverno ed estate, l'equinozio di primavera segna il momento astronomico in cui il Sole è perpendicolare all'equatore e il giorno e la notte hanno la stessa durata: 12 ore di luce e 12 ore di buio.

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