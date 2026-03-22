Messico, folla accoglie la primavera alla Piramide del Sole

In Messico migliaia di persone sabato si sono riunite alla "Piramide del Sole" di Teotihuacan per festeggiare l'equinozio di primavera. Le celebrazioni sono iniziate all'alba con il volo di alcune mongolfiere sull'area delle antiche piramidi e poi sono proseguite tra rituali e canti collettivi. Punto intermedio tra inverno ed estate, l'equinozio di primavera segna il momento astronomico in cui il Sole è perpendicolare all'equatore e il giorno e la notte hanno la stessa durata: 12 ore di luce e 12 ore di buio.
Prossimi video
Blocco petrolifero Usa, altro blackout a Cuba
Mondo
Missili iraniani su Dimona e Arad, 175 feriti in Israele
Mondo
Trump minaccia: Attacchi a basi energetiche Iran se Stretto di Hormuz non riapre
Mondo
Guerra Iran, in Libano Israele bombarda gran parte del Paese
Mondo
Guerra Iran, Katz annuncia un’escalation imminente
Mondo
Proteste a Tel Aviv contro il conflitto tra Israele e Iran
Mondo
USA, Musk si offre di pagare stipendi agli agenti TSA
Mondo