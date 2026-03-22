Libano, distrutto il ponte Qasmiyeh sul Litani

Nel Sud del Libano, l'esercito israeliano ha colpito e distrutto il ponte Qasmiyeh che attraversa il fiume Litani. Il raid è stato messo a segno nell'ambito di una vasta serie di operazioni militari contro le infrastrutture utilizzate dai miliziani di Hezbollah. Il ministro della Difesa israeliano ha ordinato la distruzione di tutti i ponti della zona e l'intensificazione delle demolizioni di abitazioni libanesi vicino al confine.
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