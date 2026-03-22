Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libano, distrutto il ponte Qasmiyeh sul Litani

Mondo

Nel Sud del Libano, l'esercito israeliano ha colpito e distrutto il ponte Qasmiyeh che attraversa il fiume Litani. Il raid è stato messo a segno nell'ambito di una vasta serie di operazioni militari contro le infrastrutture utilizzate dai miliziani di Hezbollah. Il ministro della Difesa israeliano ha ordinato la distruzione di tutti i ponti della zona e l'intensificazione delle demolizioni di abitazioni libanesi vicino al confine.

Prossimi video

Libano, più di un milione gli sfollati per i bombardamenti israeliani

Mondo

Trump: "Hormuz aperto o colpiremo centrali elettriche Iran"

Mondo

Messico, folla accoglie la primavera alla Piramide del Sole

Mondo

Ucraina, secondo giorno di colloqui con mediatori USA

Mondo

Papa Leone XIV: guerre sono scandalo per la famiglia umana

Mondo

Hawaii, tempesta Kona si abbatte sull'isola di Oahu

Mondo