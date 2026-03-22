Iran accusa Usa e Israele: "Colpiti 80mila siti civili"

L’Iran ha accusato Stati Uniti e Israele di aver colpito oltre 80mila obiettivi civili dall’inizio del conflitto. Secondo le autorità, gli attacchi hanno causato centinaia di morti e danni diffusi a infrastrutture come scuole, ospedali e attività commerciali, sollevando accuse di violazioni del diritto internazionale umanitario.
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