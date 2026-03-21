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United Airlines taglia voli per il caro carburante

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United Airlines ha deciso di ridurre circa il 5% dei voli a causa dell’impennata dei costi del carburante, influenzati dalle tensioni in Medio Oriente. La compagnia ha anche sospeso alcune rotte internazionali e prevede di tornare alla normale programmazione entro l’autunno, salvo ulteriori rincari del petrolio.

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