Proteste a Tel Aviv contro il conflitto tra Israele e Iran

A Tel Aviv migliaia di cittadini sono scesi in piazza chiedendo una cessazione immediata delle ostilità tra Israele e Iran. Tra slogan e striscioni, i manifestanti hanno denunciato le azioni militari israeliane e il ruolo degli Stati Uniti nei conflitti regionali mentre altri intonavano slogan contro i bombardamenti in Iran e in Libano. Molti hanno alzato le mani dipinte di rosso per simboleggiare il sangue versato, mentre la tensione militare tra i due Paesi continua a crescere. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con attacchi israeliani sostenuti dagli Stati Uniti, ha già provocato oltre 2.000 vittime e ha scatenato preoccupazioni globali sul prezzo dell’energia e sulle prospettive di un conflitto più ampio.