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Iran lancia missili contro base Usa a Diego Garcia

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Secondo fonti statunitensi citate dal Wall Street Journal, l’Iran ha lanciato due missili a medio raggio verso la base militare di Diego Garcia senza riuscire a colpirla. Uno dei vettori è caduto durante il volo, mentre l’altro è stato contrastato da un sistema di difesa americano, anche se non è chiaro l’esito dell’intercettazione.

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