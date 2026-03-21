Iran lancia missili contro base Usa a Diego Garcia

Secondo fonti statunitensi citate dal Wall Street Journal, l’Iran ha lanciato due missili a medio raggio verso la base militare di Diego Garcia senza riuscire a colpirla. Uno dei vettori è caduto durante il volo, mentre l’altro è stato contrastato da un sistema di difesa americano, anche se non è chiaro l’esito dell’intercettazione.
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